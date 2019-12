vor 2 Min.

Donauwörth: Das Juze hat wieder geöffnet

Arbeiten nach dem Wasserschaden sind abgeschlossen

Das Juze Donauwörth ist, nachdem es aus dem Tanzhaus hatte ausziehen müssen, lange auf der Suche nach einem neuen Heim gewesen. In der Zirgesheimer Straße in Donauwörth konnten die Jugendlichen dann endlich am 19. Oktober in einem neuen Gebäudekomplex der Stiftung Sankt Johannes die Wiedereröffnung feiern. Allerdings hielt die Freude darüber lediglich einen Monat an, dann musste das Jugendzentrum auch schon wieder schließen. Grund hierfür war ein durch Bauarbeiten entstandener Wasserschaden.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten sind nun laut Vorstand nach rund einem Monat abgeschlossen und die Jugendlichen freuen sich, pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen ihr Heim wieder beleben zu können. „Wir bedanken uns auch bei Sankt Johannes, dass die Sanierung so schnell geklappt hat“, so die Verantwortlichen des Jugendzentrums. (dz)

