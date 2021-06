Das sind die Badeseen in der Region Donauwörth

Ein heißes Wochenende steht in Nordschwaben bevor. Wir haben eine Übersicht mit den Badeseen rund um Donauwörth zusammengestellt - und wünschen gute Abkühlung.

Temperaturen über 30 Grad, kaum Wind, wenig Regen zu erwarten: Das Wochenende beginnt in und um Donauwörth hochsommerlich. Wer jetzt eine Abkühung braucht, wird in der Region an viele Orten fündig. Vor allem rund um Lech und Donau gibt es zahlreiche Seen, die Abkühlung versprechen. Aber auch in den bewaldeten Gebieten im Jura findet sich ein Ausflugsziel.

Wir haben für Sie einige Badeseen in der Region zusammengestellt. Auf unserer Karte finden Sie noch einige Zusatzinfos zu jedem See. Nicht jedes Gewässer im Landkreis ist zum Baden geeignet, vor allem dort, wo weder Anlagen noch Wasserwacht vor Ort sind ist höchste Vorsicht geboten. Die von uns gelisteten Badeseen sind ausschließlich solche, die als Badegewässer erschlossen sind. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Badeseen rund um Donauwörth: Gewässer in Oberndorf, Tapfheim oder Wemding

Auch an diesem Wochenende gilt aber weiterhin, auf Abstand und andere Schutzmaßnahmen zu achten. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries liegt am Freitag bei 14,2. Insbesondere, wenn bei hohen Temperaturen viele Badegäste zu erwarten sind, könnte es auf den Liegewiesen und im Wasser eng werden.