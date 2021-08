Donauwörth

10.08.2021

Dauer-Baustelle in der Donauwörther Parkstadt: Das müssen Anlieger wissen

Die Benno-Benedicter-Straße in der Parkstadt in Donauwörth wird zur Dauerbaustelle.

Am Montag, 16. August 2021, wird in der Benno-Benedicter-Straße in der Donauwörther Parkstadt asphaltiert und ein Radweg errichtet.

Die Benno-Benedicter-Straße in der Donauwörther Parkstadt wird von Grund auf erneuert und neu gestaltet. Zusätzlich wird auf der östlichen Straßenseite ein Geh- und Radweg errichtet. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. August, wie es aus dem Rathaus heißt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Parkstraße bis zur Kreuzung Dr.-Michael-Samer-Ring. Die Fahrbahn wird dabei komplett gesperrt, für die Anlieger wird eine Zufahrt ermöglicht. Dieser Abschnitt wird bis Ende Oktober mit einer Asphaltschicht versehen werden und ist dann wieder befahrbar. In einem zweiten Teil wird der südliche Part der Straße erneuert. Dieser erstreckt sich von der Einmündung Parkstraße bis zur Einmündung Sebastian-Franck-Straße. Der Baubeginn ist für Anfang Oktober geplant, kann sich je nach Baufortschritt des ersten Teils aber noch verschieben. Das Stadtbauamt wird aktuell informieren. Der Gesamtfertigstellungstermin ist nach Aufbringen der Verschleißschicht, die witterungsabhängig erfolgt, spätestens ist für das Frühjahr geplant. (pm)

Themen folgen