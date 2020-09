vor 16 Min.

Donauwörth: Dauerparker können wieder das Münster-Parkhaus nutzen

Die Sanierungsarbeiten im Münster-Parkhaus in Donauwörth gehen voran: Die Parkdecks 1 und 2 sind ab Dienstag wieder für Dauerparker nutzbar. Der Shuttlebus fährt weiterhin.

Die erste Phase der Sanierung des Münster-Parkhauses in Donauwörth ist abgeschlossen: Damit sind ab dem heutigen Dienstag, 15. September, die Decks 1 und 2 vorerst ausschließlich für Dauerparker wieder benutzbar – laut Stadt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, da die meisten Dauerparker üblicherweise in Deck 6 untergebracht sind, das bis Abschluss der Sanierungsarbeiten nicht angefahren werden kann.

Parkdeck 3 und 4 werden nun saniert im Münster-Parkhaus in Donauwörth

Es erfolgt nun die Sanierung der Decks 3 und 4, wobei die Wandarbeiten und etliche Vorarbeiten dafür bereits in den vergangenen Wochen erledigt wurden. Ebenfalls fertiggestellt sind die Arbeiten an der Einfahrt und der Rampe, Ausbesserungen in Deck 1 und 2 und die Markierungsarbeiten.

Die Fertigstellung von Deck 3 und 4 ist laut Pressemittelung bis Mitte Oktober geplant, sodass ab dann und rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft das Parkhaus für alle Parker wieder benutzbar sein soll.

Es gibt weiterhin einen Shuttlebus vom Schwabenhallenparkplatz in die Donauwörther Innenstadt

Bis dahin fährt weiterhin – als ein kleiner Beitrag zur Entlastung – der kostenlose Shuttlebus vom Schwabenhallenparkplatz in die Innenstadt: Mitfahrer können einfach an der Haltestelle „Neue Obermayerstraße“ oder – auf der Rückfahrt – beim „Liebfrauenmünster“ den Busfahrer über das Ziel Innenstadt beziehungsweise Neue Obermayerstraße informieren, dann fallen keine Ticketkosten an: Den Fahrpreis übernimmt die Stadt gemeinsam mit der City-Initiative Donauwörth.

Nutzer des Parkhauses werden zudem gebeten, bis zum Abschluss der jetzt letzten Sanierungsetappe auf die anderen Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen. Eine Übersicht ist auf der Homepage der Stadt zu finden.

Der Belag wird im Parkhaus erneuert. Bild: Barbara Würmseher (Archiv)

Im Oktober sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein

Wenn die diesjährigen Sanierungsarbeiten Mitte Oktober abgeschlossen sind, ist das Münsterparkhaus dann auf allen Parkebenen saniert, sodass eine lange weitere Nutzungsdauer für diese wichtigen Parkplätze in der Innenstadt gegeben ist: Die Decks 1, 2, 5 und 6 konnten bereits in den Vorjahren fertiggestellt werden.

Dieses Jahr erfolgt mit der Sanierung von Deck 3 und 4 sowie vor allem auch der Einfahrt und Rampen die umfangreichste Sanierungsetappe, die zwangsläufig eine umfassende Sperrung mit sich bringt. Die Stadtwerke Donauwörth sind sich der Beeinträchtigungen bewusst und bitten um Verständnis dafür. (pm)

