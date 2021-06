Dekan Heidecker verlässt Donauwörth

Plus Überraschend verlässt Johannes Heidecker die evangelische Kirchengemeinde und das Dekanat Donauwörth. Wohin es geht und was die Gründe dafür sind.

Nicht jedes Mitglied der evangelischen Kirche surft täglich auf der Internetseite der Gemeinde. Für diejenigen, die es tun, dürfte der aktuellste Eintrag mehr als überraschend gewesen sein: Dekan Johannes Heidecker wird Donauwörth im Herbst verlassen.