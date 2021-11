Der DAV feiert Geburtstag - und schenkt dem Stadtwald neues Leben

Zum 125-jährigen Bestehen lädt die DAV-Sektion Donauwörth zum Baumpflanzen ein. Die Aktion kommt so gut an, dass statt 125 über 300 Bäume gepflanzt werden.

Gewissenhaft bindet Herta Schwedner ein kleines, laminiertes Zettelchen an das Schild vor ihrem Bäumchen. Eine Stieleiche hat sie soeben auf einen leeren Platz auf der Fläche in der ungefähren Größe eines Fußballfelds im Stadtwald gepflanzt. Dabei hat die Seniorin an ihren Urenkel gedacht. „Mögen deine Wurzeln gedeihen“, lautet ihre Botschaft und ihr Wunsch für den sechs Monate alten Buben. Der Baum, für den Herta Schwedner und ihr Mann nun Paten sind, ist einer von insgesamt mehr als 300. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen der Aktion bei Weitem übertroffen.

Im Rahmen der Baumpflanzaktion der Sektion Donauwörth des Deutschen Alpenvereins (DAV) fanden am Samstag Stieleiche, Schwarznuss, Baumhasel, Speierling und Robinie einen neuen Platz im Stadtwald, erklärt Stefan Leinfelder. Er ist nicht nur Initiator der Aktion, sondern auch Ehrenvorsitzender der Sektion Donauwörth und Mitglied im Festausschuss zum 125. Geburtstag des DAV. „Unser Wald ist so traumhaft schön – wir müssen uns für ihn engagieren“, erläutert er seine Motivation.

Das Baumpflanzen ist der Auftakt für die Donauwörther Klimawoche

Natürlich habe die Aktion viel organisatorische Arbeit bereitet, aber er mache das aus einer persönlichen Überzeugung heraus: „Wir drücken dadurch auch unsere Verbundenheit zur Stadt und Region aus und tun etwas für die Nachhaltigkeit.“ Zudem freue es Leinfelder, dass das Bäumepflanzen des DAV den Auftakt der Donauwörther Klimawoche bilden durfte.

Bereits im Vorfeld wurden die Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins aufgerufen, sich als Baumpaten zu melden und die Aktion zu unterstützen. Die Vorauswahl der zu pflanzenden fünf Baumarten hatte Stadtförster Michael Fürst getroffen, die Baumpaten konnten sich dann ihre Wunschbaumart auswählen. So soll ein stabiler und klimaresistenter Laubmischwald entstehen.

Es tummeln sich auch viele Familien im Stadtwald in Donauwörth

Die ursprüngliche Idee, anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Sektion auch 125 Bäume zu pflanzen, weitete sich aufgrund der überwältigenden Resonanz allerdings schnell und vor allem deutlich aus – mehr als 300 Interessierte meldeten sich letztendlich beim Organisationsteam des Alpenvereins. „Ich wollte nach 125 Bäumen dann keinen Schlussstrich ziehen“, erklärt Leinfelder.

Die Paten mussten daher auch auf mehreren Gruppen verteilt nacheinander pflanzen, wobei sie vom Team der Städtischen Forstverwaltung rund um Forstwirtschaftsmeister Konrad Meiershofer unterstützt wurden. Ob Senioren oder Familien mit kleinen Kindern, Vereinsmitglieder oder Freunde des Vereins – alle warteten mit Schaufeln und einer gehörigen Portion Motivation ausgestattet auf den Startschuss. „Viele Familien pflanzen einen Baum für ihre Kinder oder Enkel und sagen: Das ist eine tolle Sache“, sagt Leinfelder mit erfreutem Blick auf die vielen Pflanzer und Pflanzerinnen.

Oberbürgermeister Sorré: Schutz der Wälder hat große Bedeutung

Die Alphornbläser aus Daiting eröffneten die Veranstaltung mitten im Grünen. Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré dankte allen Baumpaten und -patinnen. Zudem betonte er die Wichtigkeit der heimischen Wälder für das Klima: „Die enorme Resonanz zeigt, dass Klimaschutz in den Kommunen, also bei uns vor der eigenen Haustür, angepackt wird und dass die Bereitschaft dafür sehr groß ist. Die Pflanzaktion des DAV passt dabei zur Waldstrategie unserer städtischen Forstverwaltung, die seit vielen Jahren auf den Umbau des Stadtwaldes in einen stabilen und klimaresistenten Laubmischwald setzt. Der Wert dieser Strategie hat sich jetzt auch beim Weltklimagipfel in Glasgow gezeigt, wo der Erhalt und Schutz der Wälder eine immer größere Bedeutung erfährt.“ Dem stimmte die Vorsitzende der Sektion Donauwörth des DAV, Claudia Reichenbacher, mit Begeisterung zu: „Es geht um Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Wir pflanzen hier und heute Zukunft“, lautet ihre Feststellung.

Die Aktion trägt einen kleinen aber entscheidenden Teil dazu bei, den Stadtwald nachhaltig zu verändern. Zug um Zug werden bereits die noch bestehenden labilen Fichtenbestände in Laubwälder „transformiert“. Auf diese Weise hat die städtische Forstverwaltung seit dem Jahr 2013 auf fast 65 Hektar bereits mehr als 250.000 neue Laubbäume gepflanzt.

Vor allem die Stieleiche wird bei der Aktion verwendet

Dabei wurde vor allem die Stieleiche verwendet. Sie ist schon seit mehr als 6000 Jahren hier heimisch, prägt viele aktuelle Bestände des Stadtwaldes und ist laut aktueller Forschungsergebnisse eine Baumart, die auf Grund ihrer Klimatoleranz und Trockenverträglichkeit auch Hauptbestandteil der zukünftigen Waldbestände sein kann.

Bei der Baumpflanzaktion zum Gründungsjubiläum der Donauwörther DAV-Sektion wurden zahlreiche solcher Stieleichen eingegraben, dazu noch weitere klimatolerante Arten. Jeder Pate hatte zudem die Möglichkeit, „seinen“ gepflanzten Baum mit einem eigenen Schild mit Namen zu kennzeichnen.

Die Bäume sollten aber nun nicht sich selbst überlassen werden

So war die zu Beginn leere Fläche schon bald schon gut bepflanzt. Stefan Leinfelder erinnerte daran, das Bäumchen nun aber nicht seinem Schicksal zu überlassen. „Besucht und streichelt euren Baum, zupft das Unkraut“, meinte er und lachte dabei.

Auch Claudia Reichenbacher zog abschließend ein positives Fazit: „Der respektvolle Umgang mit der Natur ist ein Kernwert unseres Vereins – nicht nur in den Bergen, sondern auch vor unserer Haustüre. Mit dem Stadtwald fühlen wir uns sehr verbunden, pflegen unter anderem seit vielen Jahren den Edelweißweg.“ Umso mehr freue sie sich, dass sich so viele Mitglieder und Freunde des DAV über alle Generationen als Baumpaten beteiligen und ein Stück Zukunft pflanzen, so Reichenbacher.

„Wir sind mit der Natur verbunden, wandern viel und sind Mitglieder im Alpenverein“, berichtete das Ehepaar Schwedner, „Für uns war schon klar, als unser Urenkel noch gar nicht auf der Welt war – wir pflanzen einen Baum.“ Für Herta Schwedner persönlich hat die noch zarte und kleine Stieleiche jedoch nicht nur diese nachhaltige Bedeutung, sondern vor allem auch eine emotionale: „Mich freut und rührt der Gedanke, dass ich meinem Urenkel einen Baum pflanzen kann, der auch noch da ist, wenn ich nicht mehr lebe.“