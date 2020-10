07.10.2020

Donauwörth: Der Marktsonntag findet trotz Corona statt

Der Kunsthandwerkermarkt in Donauwörth war in den vergangenen Jahren gut besucht. heuer gelten andere Regeln.

Plus Am Wochenende ist verkaufsoffener Sonntag in Donauwörth und zugleich Kunsthandwerkermarkt. Doch es ist kein gewöhnlicher Markt.

Corona hat vieles brach liegen lassen im öffentlichen Leben. Doch langsam rappeln sich die Kommunen in der Region auf und organisieren wieder Märkte: Am 11. Oktober findet nun wieder ein Kunsthandwerker-Markt in Donauwörth mit verkaufsoffenem Sonntag statt.

Um 12 Uhr beginnt an jenem Tag auf der Altstadt-Insel Ried und in der Spitalstraße ein laut City-Initiative Donauwörth (CID) „kleiner, feiner Kunsthandwerker-Markt, bei dem kreative, anspruchsvolle Erzeugnisse angeboten werden“.

Normalerweise sind es 70 Stände in Donauwörth

Da beim diesjährigen Herbstmarkt, der üblicherweise mit seinen gut 70 Ständen prägend ist, die Coronabestimmungen nicht eingehalten werden können, hat sich die Stadt Donauwörth entschlossen, diesen heuer in kleinerem Umfang durchzuführen.

Wie die City-Initiative uf Nachfrage unserer zeitung mitteilt, seien nun 20 Stände zugelassen worden. Sie müssen jeweils mindestens vier Meter Abstand voneinander haben. Um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten, sei Security-Personal auf dem Markt zugegen.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré sei es, wie es in einer Pressemitteilung heißt, „eine Herzensangelegenheit“, die Händler und Gastronomen zu unterstützen: „Deswegen freut es mich, dass trotz aller Auflagen auch dieses Jahr ein Kunsthandwerker-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag stattfinden kann.“

Ein Markt in verkleinerter Form

Der Markt im Ried und in der Spitalstraße findet in verkleinerter Form statt. Die Fieranten präsentieren ihre Waren mit entsprechenden Abständen zwischen ihren Ständen. Auf dem Marktgelände gilt coronabedingt eine Maskenpflicht, ebenso wie natürlich in den Geschäften. Um die veranstaltung durchführen zu können habe man, so die CID, binnen weniger Tage ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Die Häuserkulisse der Donauwörther Innenstadt soll ein ansprechendes Ambiente und einmaliges Flair für den verkaufsoffenen Einkaufssonntag rund um den herbstlichen Kunsthandwerker-Markt bieten.

Dort sind Arbeiten aus Holz, Filz, Ton und vielen weiteren Materialien zu erwerben: So gibt es jede Menge Handwerkliches und Selbstgemachtes wie beispielsweise dekorative Herbstkränze, bepflanzte Schalen und Töpfe, Drechsel- und Sägearbeiten.

Die Geschäfte der Donauwörther Innenstadt öffnen an diesem verkaufsoffenen Markt-Sonntag am 11. Oktober von 13 bis 18 Uhr. Die Donauwörther Betriebe bieten den Besuchern die Gelegenheit, in Ruhe bummeln und shoppen zu können.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Veranstaltung so kurzfristig umsetzen können“, betont indessen CID-Vorsitzender Markus Sommer: „Mit viel Einsatz von allen Beteiligten konnten wir das Projekt stemmen.“ (dz, hilg)

Infos zum Markt und zum verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende finden Sie auch unter:

www.donauwoerth.de

Lesen Sie auch:

Themen folgen