Der November im Raum Donauwörth: Neblig, dunkel und kalt

Plus Der Donauwörther Wetterexperte Werner Neudeck hat den November 2021 analysiert. Sein Fazit fällt eher durchwachsen aus.

Der November hat sich heuer mit sehr viel Nebeltagen, extrem wenig Sonnenschein und niedrigen Temperaturen nach langer Zeit wieder mal als typischer Novembermonat gezeigt. Das ist das Fazit des Donauwörther Wetterexperten Werner Neudeck.