Detektiv erwischt Ladendiebe mit großer Beute in Donauwörth

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth werden zwei dreiste Ladendiebe erwischt. Sie haben einiges gestohlen.

Dreister geht es wohl kaum: Zwei junge Männer haben am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in Donauwörth zahlreiche Waren gestohlen. Ein aufmerksamer Detektiv deckte den Ladendiebstahl aber auf.

Der Detektiv beobachtete das Duo in dem Komplex am Neurieder Weg von 14 Uhr an. Der 21- und der 22-Jährige hielten sich über einen Zeitraum von rund eineinhalb Stunden in dem Markt auf – und packten fleißig Ware ein: unter anderem mehrere Elektrorasierer, Haartrimmer, elektrische Zahnbürsten, Haushaltsgeräte, Parfüms, Kopfhörer, USB-Sticks, Taschen und Kosmetika in einem Gesamtwert von über 800 Euro.

Zahlen wollten die Männer aber nicht. Die Langfinger flogen auf. Der Detektiv verständigte die Polizei. Die nahm den jungen Männern die ganzen Artikel wieder ab und zeigte sie wegen des Verdachts des Diebstahls an.

Staatsanwaltschaft ordnet eine Sicherheitsleistung an

Da die beiden Rumänen keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen, sondern lediglich vorübergehend in einer Containersiedlung im Donau-Ries-Kreis nächtigen, ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass von jedem der Beschuldigten eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro einbehalten wird. (dz)

