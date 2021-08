Donauwörth

Dichterwettstreit am Donauwörther Mangoldfelsen

Plus Der Donauwörther Open Air Poetry Slam wartet mit emotionalen, amüsanten, aber auch politischen Texten auf. Es ging oft um Aktuelles: Corona, AfD, Afghanistan ..

Von Tanja Sonntag

Die kunterbunte Mischung ist es, die das Publikum beim ersten Open Air Poetry Slam begeistert. Mal wird zu ernsten, gesellschaftsrelevanten Themen Stellung bezogen, ein anderer Text wirkt auf den ersten Blick fast banal oder ist gar völlig abstrus. Während man gerade noch zu Tränen gerührt wurde, bringt der nächste Auftritt die Freiluftbühne zum Lachen. Acht Poetinnen und Poeten gehen auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen in Donauwörth an den Start und liefern sich einen modernen Dichterwettstreit, der gleichzeitig urkomisch, tief berührend und politisch wachrüttelnd ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

