Donauwörth

vor 24 Min.

Die Donau bei Donauwörth wird zur Großbaustelle

Bereits 2017 wurden bei Schäfstall Wasserbausteine an die Betonpfeiler der Brücke über die Donau versenkt, um ein weiteres Absinken der Sohle zu verhindern. Ähnliche Arbeiten im weitaus größeren Stil und vom Ufer aus sollen zwischen 2024 und 2026 in Donauwörth umgesetzt werden.

Plus Großes Gerät wird bald zu Arbeiten an der Donau in Donauwörth anrücken. 80.000 Tonnen Wasserbausteine sollen den Fluss davor bewahren, weiter abzusinken.

Von Barbara Wild

Die Donau in Donauwörth wird wohl in naher Zukunft zu einer Großbaustelle. Zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen des Donauwörther Fluss-Projektes mit Namen City River geht. Die Donau soll für die Menschen erlebbarer werden, Gewässerstruktur, Flora und Fauna zudem verbessert werden. Doch jetzt ist klar: Um die zahlreichen Ideen des ambitionierten Projektes umsetzen zu können, sind aufwendige Vorarbeiten nötig.

