Die Donauwörther Bürgerversammlungen starten

In Donauwörth geht es bald in Präsenz los. Nach Jahren mit nur wenigen Versammlungen sollen diesmal alle Stadtteile berücksichtigt werden.

Donauwörth Die aktuelle Corona-Lage mache es endlich möglich: „In allen Stadtteilen von Donauwörth wird es in den kommenden Monaten Bürgerversammlungen als Präsenzveranstaltungen geben“ – dies kann Oberbürgermeister Jürgen Sorré nun bekannt geben.

Er freue sich auch persönlich auf diese Termine: „Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu haben, mit auf den jeweiligen Stadtteil zugeschnittenen Themen und natürlich vorab der Möglichkeit Fragen einzureichen, ist mir sehr wichtig. Und wir alle mussten jetzt lange genug darauf warten, dass diese Veranstaltungen wieder möglich sind.“

Bürgerversammlungen ab November in allen Stadtteilen Donauwörths

Die Bürgerversammlungen finden ab November statt und werden in den einzelnen Stadtteilen nach- einander bis in den März hinein durchgeführt.

Dabei machen Stadtteile den Anfang, die nicht über ein Mitglied im Stadtrat vertreten sind.

Neben Veranstaltungen in Präsenz gibt es in diesem Jahr auch eine hybride Bürgerversammlung: Die zentrale Versammlung für das ganze Stadtgebiet wird gleichzeitig online übertragen. Oberbürgermeister Sorré: „Wir haben vergangenes Jahr mit der Online-Bürgerversammlung positive Erfahrungen gesammelt. Deswegen möchten wir auch heuer Bürgerinnen und Bürgern, denen es nicht möglich ist, persönlich anwesend zu sein, die Gelegenheit zur Teilnahme geben. Bei der Online-Übertragung werden wir selbstverständlich darauf achten, dass niemand zu sehen oder zu hören ist, der dies nicht möchte.“

Die ersten Termine im Einzelnen:

Den Beginn macht Zirgesheim : Am 11. November um 19 Uhr findet die dortige Bürgerversammlung im Schützenheim, in der Parkstädter Straße 1, statt.

: Am um 19 Uhr findet die dortige im Schützenheim, in der Parkstädter Straße 1, statt. Anschließend geht es nach Wörnitzstein : Am 1. Dezember um 19 Uhr im Gasthaus Braun, in der Graf-Hartmann-Straße 4.

: Am um 19 Uhr im Gasthaus Braun, in der 4. Die zentrale Bürgerversammlung für die Gesamtstadt , einschließlich Online-Übertragung und Chat, findet statt am 7. Dezember um 19 Uhr im Forum für Bildung und Energie (Vhs-Gebäude) im Spindeltal 5.

, einschließlich Online-Übertragung und Chat, findet statt am um 19 Uhr im Forum für Bildung und Energie (Vhs-Gebäude) im Spindeltal 5. Termine für die weiteren Stadtteile werden ab Mitte Januar bis ins erste Quartal 2022 hinein stattfinden und im Detail noch festgelegt und bekannt gegeben.

Auch über die für die einzelnen Bürgerversammlungen dann geltenden Corona-Regelungen werde noch informiert, so die Stadt: Um jeweils aktuell angepasst reagieren zu können, werden diese im Vorfeld jeder einzelnen Bürgerversammlung auf der Homepage der Stadt Donauwörth stehen, unter: www.donauwoerth.de, im Button „Bürgerversammlungen“, gleich auf der Startseite.

Sorré: Möglichst viele Bürger in Donauwörth erreichen

OB Sorré sagt, er freue sich über „möglichst viele“ interessierte Bürgerinnen und Bürger bei den Versammlungen – die genauen (corona-konformen) Regularien würden allerdings derzeit in Absprache mit der Regierung von Schwaben erörtert. Es sei indessen immens wichtig, wieder „raus zu den Leuten“ zu gehen. Es gehe dabei auch um die persönlichen Gespräche am Rande der Versammlungen, um das Fühlen der Stimmungslage in den Stadtteilen – in dieser Hinsicht, so Sorré, sei man in den vergangenen eineinhalb Jahren „total ausgebremst“ gewesen. Er sei froh, nun wieder mit den Bürgern „gemeinsam am Tisch“ sitzen zu können. (hilg, pm)

Fragen für die bereits fest stehenden Termine in Zirgesheim , Wörnitzstein und der Innenstadt können ab sofort, sollen bis spätestens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung, schriftlich eingereicht werden – an: Stadt Donauwörth , Simon Srownal, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth oder per E-Mail an: simon.srownal@donauwoerth.de