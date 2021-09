Die Donauwörther Sonnenstraße feiert wieder

Es ist viel geboten am 11. und 12. September in der beschaulichen Straße in Donauwörth.

In der Donauwörther Sonnenstraße wird am Samstag, 11. September, von 10 bis 22 Uhr wieder einiges geboten sein. Angefangen vom Mädelsflohmarkt, der heuer nicht im Zeughaus stattfindet, sondern direkt in der Straße aufgebaut sein wird, bis hin zu Straßenkünstlern „der ganz besonderen Art“, wie die City-Initiative Donauwörtjh (CID) verspricht. Auch das Kulinarische soll nicht zu kurz kommen. Die herausgeputzte Straße wird an diesem Tag vom Verkehr befreit. So sollen die Besucherinnen und Besucher ungestört flanieren und bummeln. Wer die besondere Atmosphäre einfach nur genießen möchte, kann dies auf einer der schönen, extra dafür aufgestellten Sitzgelegenheiten gerne tun.

Flohmarkt, Konzert und andere Aktionen

Die Gewerbetreibenden präsentieren sich in der Straße mit ihrem Produktangebot. Und: An extra dafür aufgestellten Flohmarktbuden können die Besucherinnen und Besucher auch gebrauchte Kleidung und dazu passende Accessoires kaufen.

Zudem gibt es am kompletten Wochenende eine etwas andere Ausstellung im Zeughaus. Die Künstlerin Barbara Clear wird ihre abstrakten Gemälde ganz besonders zur Geltung bringen. Die Eröffnung ist am Freitag, 10. September, um 18 Uhr. Ein besonderer Höhepunkt soll geboten werden, wenn Barbara Clear sich beim „Live-Painting“ am Samstag über die Schulter schauen lässt. Zum Abschluss am Sonntag, 12. September, wird es um 15 Uhr ein Unplugged-Konzert geben. Auf der internetseite www.barbara-clear.de kann man Eintritt-Frei-Tickets bestellen, die Einlass und Platz garantieren. Projektleiterin Jutta Micello von Mio Ambiente sagt: „Wir freuen uns sehr auf unsere Besucher und Besucherinnen der Sonnenstraße. Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, laden wir Sie alle herzlich ein, uns zu besuchen und bei schöner Atmosphäre das außergewöhnliche Ambiente zu genießen.“

auch im Internet auf www.cid-donauwoerth.de

Lesen Sie dazu auch