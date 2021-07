Donauwörth

14:25 Uhr

Die Musical Company Donauwörth existiert nicht mehr

In der Produktion „Musical Rhapsody“ vereinten sich große Songs aus verschiedenen Musicals – von „Hair“ bis „Stand by Me“. Das Publikum erlebte dieses Spektakel 2008.

Plus Ohne Öffentlichkeit gab es eine letzte, stark abgespeckte Musical-Darbietung unter Heidi Thum-Gabler am Donauwörther Gymnasium. Jetzt ist nach 23 Jahren Schluss. Warum das so ist.

Von Barbara Würmseher

Auf eine letzte Vorstellung hatten viele Freunde der Musical Company am Donauwörther Gymnasium noch gehofft. Auf eine dieser wunderbaren Inszenierungen, die sich in 23 Jahren einen so ausgezeichneten Ruf erworben haben. Doch jetzt ist es anders gekommen: Still und heimlich hat das Ensemble um Heidi Thum-Gabler und Wolfgang Gabler die Bühne verlassen. Mit einer schulinternen, konzertanten Aufführung einiger Songs der geplanten Produktion „All Shook Up“ verabschiedete sich das Lehrerehepaar von den Fans. Beide Gablers werden 2022 in den Ruhestand gehen.

