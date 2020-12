11:25 Uhr

Donauwörth: Die Pandemie stoppt eine Schützentradition

Plus In der langen Geschichte ihres Brauchtums hat es für die Donau-Rieser Schützen etliche Niederschläge gegeben. Nun fällt die Sebastianifeier aus.

Von Helmut Bissinger

Wer Rita Schnell kennt, weiß, wie es sie schmerzt, ausgerechnet in ihrer Zeit als Gauschützenmeisterin eine Tradition unterbrechen zu müssen. Lange hat sie mit ihren Schützen gehofft, doch nun steht fest: In diesem Winter wird es keine Sebastianifeier geben. Die Gründung der Sebastiani-Bruderschaft hätte sich zum 534. Mal gejährt. Rund 1000 Schützen aus 50 Vereinen müssen zu Hause bleiben.

Es ist in der langen Geschichte der Sebastianifeiern nicht das erste Mal, dass die Großveransateltung ausgesetzt werden muss. Ein Blick in die Geschichte dieses Brauchtums offenbart das gesellschaftliche Auf und Ab in Deutschland, ist gewissermaßen auch ein Spiegelbild der Geschichte.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1403 in Donauwörth

Alles hatte 1403 mit der Gründung der Donauwörther Schützeninnung begonnen. Ihre Hauptaufgabe: der Schutz der Stadt gegen feindliche Anstürme. 1487 baute die Schützeninnung eine Sebastiani-Bruderschaft auf und – so die Überlieferung – führte erstmals einen Sebastianitag durch. „Das geschah in Dankbarkeit aus der Rettung von Not und Bedrängnis“, hat die Gauschützenmeisterin recherchiert.

Danach kommt es in der Übermittlung zu einem Bruch. Aus dem Jahr 1850 wird von einer neuerlichen Verpflichtung der Sebastiani-Bruderschaft berichtet, 1879 von einer „Unterbrechung des Sebastiani-Seelenamtes“. Es folgte der Erste Weltkrieg. Im Jahr 1928 erfolgte dann eine Art Neustart. Der Schützengau 48, die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Krone und Tell waren von den Feuerschützen zu einer Besprechung eingeladen worden.

Eine Initialzündung gab es dann wieder 1929

Der Beschluss war eindeutig: Man wollte die Sebastiani-Tradition wiederbeleben. Nach 48-jähriger Pause war es 1929 soweit: Es fand im Januar wieder eine Sebastianifeier statt. Die Festrede, so die Überlieferung, hielt Schützenmeister Mittel, der Initiator der Wiederaufnahme. Das Ereignis war so bedeutsam, dass die bayerische Schützenverbandszeitung auf ihrer Titelseite davon berichte.

Es war eine Art Initialzündung, denn immer mehr Gauvereine nahmen in den folgenden Jahren an der Feier teil. 1930 wurde das Fest aufgewertet: Erstmals wurden Medaillen in Bronze, Silber und Gold angefertigt, um verdiente Schützen und Persönlichkeiten damit zu ehren. Das ist bis in unsere Zeit so geblieben. „Nur, dass es jetzt auch noch Orden in Groß-Gold gibt“, berichtet Rita Schnell. Das „zarte Pflänzchen“ der Sebastianifeiern fand mit dem Zweiten Weltkrieg erneut ein jähes Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder eine Pause in Donauwörth

Es dauerte bis zum 23. Januar 1955, ehe in Donauwörth wieder Schützen des Heiligen Sebastians in einer Feier gedachten. Zuvor war dies in den kargen Nachkriegsjahren aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen. Epochal damals: die Erneuerung des Gelübdes für den Schutzheiligen. Dem Gau gehörten zu diesem Zeitpunkt bereits wieder 53 Vereine an. Der Veranstaltungsort, der Krone-Saal in Donauwörth, drohte aus allen Nähten zu platzen. Drei Jahre später rückte die damalige Schwabenhalle in den Blickpunkt der Verantwortlichen: Anfänglich erwiesen sich die Heizkosten von 480 DM als Hürde. Doch letztlich wurde die Schwabenhalle der neue Austragungsort. Bemerkenswert: die Feier dauerte seinerzeit bis 17 Uhr.

„In der Schwabenhalle fanden später auch Bezirks- und Bundesschießen statt. Hierzu wurden einfach zusätzlich Stände in den Boxen der Ställe errichtet“, heißt es in den Annalen. Der Donaugau hatte den Namen Donau-Ries-Gau erhalten, als schließlich 1960 der bayerische Schützenmarsch bei der Sebastianifeier aufgeführt wurde, den der Wemdinger Konzertmeister Ludwig Michel komponiert hatte.

2005: Wechsel von der Schwabenhalle ins Donauwörther Tanzhaus

Es folgten zahlreiche Höhepunkte, wie die 490-Jahrfeier (mit einem Festgottesdienst und Weihbischof Rudolf Schmid) und der 500. Jahrestag am 17. Januar 1987. Die Festrede im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus ganz Bayern hielt Schirmherr und Schützenkommissar Alfred Böswald. Doch dann der Schock: 2005 wird die Schwabenhalle abgerissen. Als „Ausweg“ blieb das Tanzhaus. Der Festakt verlor etwas von seinem Flair, der Fahneneinzug gestaltete sich als schwierig.

„Dies ist ein Glücksfall“, urteilte die Gauschützenmeisterin vor zwei Jahren, als man zur Feier ins Feuerwehrhaus in Donauwörth wechselte. Nach dem Umzug von den Stadtkirchen dorthin, war nun auch wieder ein stattlicher Fahneneinzug möglich. Der einst gestiftete Sebastianiorden wird nach strengen Richtlinien an verdiente Schützen verliehen. Das wird auch 2021 so sein.

Am 17. Januar wären die Schützen nach Donauwörth gekommen

„Die Pandemie hat uns früh dazu gezwungen, die für 17. Januar geplante Sebastianifeier abzusagen“, bedauert Rita Schnell. Die Vergabe der Goldenen Sebastianiorden würden nun die Vereine übernehmen, obwohl der Gau der Sponsor sei. Die Verleihung der „Groß-Gold-Orden“ soll allerdings bei einem Festakt erfolgen. Dazu ist für 23. Januar ein ökomenischer Gottesdienst mit 80 Besuchern im Liebfrauenmünster geplant.

Anschließend sollen die Orden bei einer Feierstunde im Gasthaus Goldener Hirsch übergeben werden. „Das Hygienekonzept dafür steht“, sagt Schnell. Man werde allerdings kurzfristig einladen müssen, weil alles vom Infektionsgeschehen abhängig sei. Sollte auch dieser Termin abgesagt werden müssen, werde man die Verleihungen später nachholen.

Die knapp 8900 Mitglieder im Schützengau Donau-Ries (einem der größten in Schwaben) werden es gelassen beobachten, hat es doch in der Geschichte der Sebastianifeier schon viele Hindernisse gegeben. „Und trotzdem besteht der Brauch noch immer“, gibt sich Rita Schnell zuversichtlich.

