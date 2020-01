21:18 Uhr

Donauwörth: Diebesbande klaut teures Parfum

Ein Diebestrio hat in einer Drogerie in Donauwörth mächtig zugeschlagen.

Die Beute des männlichen Trios hat einen stolzen Wert von über 2300 Euro. Das Geschehen spielte sich in einem Drogeriemarkt in der Dillinger Straße ab.

Ein Diebestrio ist in einem Drogeriemarkt in Donauwörth aktiv gewesen. Wie aufgrund einer Auswertung des Überwachungsmaterials erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der laut Polizei folgenschwere Diebstahl bereits am Samstag um 12.10 Uhr in einem Geschäft in der Dillinger Straße. Ein männliches Tätertrio entwendete dort hochwertige Parfümflaschen im Gesamtwert von rund 2340 Euro und entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt bereits ein wegen schweren Bandendiebstahls. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

