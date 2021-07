Donauwörth

15.07.2021

Diese günstigen Wohnungen in Donauwörth werden saniert

Mit einem Kostenaufwand von mehr als einer Million Euro saniert und modernisiert das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries das Gebäude in der Michael-Imhof-Straße 28–32 in Donauwörth.

Plus Das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries investiert Millionenbeträge in seine Gebäude in Donauwörth. Welche Projekte derzeit laufen oder schon vollendet sind.

Von Wolfgang Widemann

Das Wohnbau-Selbsthilfewerk (WS) Donau-Ries hat den Auftrag, den Bürgern, die keinen dicken Geldbeutel haben, günstige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Dies passiert in mehr als 100 Gebäuden mit insgesamt über 680 Wohnungen.

