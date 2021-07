Donauwörth

Dieser Donauwörther ist mit 82 Jahren fit wie ein Turnschuh

Plus Klaus Ambrosy aus Donauwörth legt im 50. Jahr ohne Unterbrechung das Sportabzeichen ab. Trainiert hat er praktisch sein Leben lang – bis auf eine Ausnahme.

Von Fabian Kapfer

Auf das Sportabzeichen trainieren in Donauwörth regelmäßig über 100 Teilnehmer, meist geht es sogar in Richtung 150. In verschiedenen Altersklassen treten die Athleten bei der jährlichen Abnahme an, um sich die Auszeichnung zu sichern. Ein Aktiver ist dabei praktisch nicht mehr wedzudenken, weil er bereits über Jahrzehnte an den Start geht. Es ist der 82-jährige Klaus Ambrosy aus Donauwörth. Nun hat er im Stauferpark den Angriff auf sein 50. Sportabzeichen in der Großen Kreisstadt gestartet.

