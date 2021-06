Donauwörth/Donaumünster

Donauwörther Geschichte: Der Alchemist Alexander von Bernus lebt

Plus Die weltbekannten Soluna-Heilmittel werden heuer 100 Jahre alt. Ihr Erfinder Alexander von Bernus lebte und arbeitete in Schloss Donaumünster und liegt in Donauwörth begraben. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit.

Von Ulrike Steger

Er war ein begnadeter Schriftsteller, Mitglied im P.E.N.-Club und in der Akademie für Sprache und Dichtung. Stefan Zweig, Thomas Mann, Ricarda Huch, Rainer Maria Rilke oder Rudolf Steiner gehörten in seinen Dunstkreis. Er war Naturforscher, Privatgelehrter, Philosoph und einer der letzten großen deutschen Alchemisten des 20. Jahrhunderts, ein Universal-Genie: Alexander Freiherr von Bernus (1880-1965), der ab 1921 in Schloss Donaumünster lebte und später auch dort arbeitete. Er liegt auf dem städtischen Friedhof in Donauwörth begraben. Seine berühmten Heilmittel aus Pflanzenteilen, Metallen und Mineralien sind aus der Naturheilkunde nicht mehr wegzudenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

