Donauwörth: Bleibt der Geisterfahrer-Unfall ungeklärt?

Plus Möglicherweise ungeklärt bleiben wird die ebenso dreiste wie skrupellose Unfallflucht eines Geisterfahrers vor einem halben Jahr auf der B2 bei Donauwörth.

Am Abend des 24. Januar war der Unbekannte mit seinem Mercedes auf der Schellenberg-Umgehung auf den beiden Spuren, die nach Norden zum Berger Kreuz führen, entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Ein Pkw-Fahrer, der entgegenkam, konnte gerade noch ausweichen, geriet aber ins Schleudern. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Auto den Wagen des Geisterfahrers. Der wiederum prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei wurde der Mercedes deutlich beschädigt. Dies kümmerte den Unbekannten überhaupt nicht. Er gab Gas und machte sich aus dem Staub.