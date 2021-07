Donauwörth: Ein besonderer Preis für besondere Einsätze

Plus Die Stadt Donauwörth würdigt vier sozial sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger. Sie hatten nie die große Öffentlichkeit gesucht, waren aber immer da, wenn Handeln gefragt war.

„Sozial“ ist ein viel bemühter Begriff. Er wird für alles Mögliche verwendet – um sich über das tatsächlich weite Feld dieses Wortes bewusst zu werden, hilft – ohne dass das allzu langweilig sein muss – der Blick ins Lateinbuch: „Socialis“ bedeutet eigentlich gesellig, gemeinschaftlich, kameradschaftlich. Im Weiteren umfasst es die Hilfsbereitschaft und Zuwendung für Menschen. Und eben all dies würdigte die Stadt Donauwörth mit zwei Auszeichnungen für vier verdiente Bürgerinnen und Bürger der Stadt am Donnerstagabend im Vhs-Gebäude im Spindeltal.