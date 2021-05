Donauwörth

20.05.2021

Donauwörth: Gentest könnte Betonpumpen-Dieb überführen

Ein Gespann wie dieses soll ein Mann aus Litauen im März 2017 in Donauwörth gestohlen haben. (Symbolbild)

Plus Vor dem Augsburger Amtsgericht geht es um einen in Donauwörth gestohlenen Laster mit Betonpumpe. Auch ein Kindergeburtstag spielt in dem Verfahren eine Rolle.

Von Michael Siegel

Hat ein heute 31-jähriger Bauarbeiter im März 2017 in der litauischen Heimat den Geburtstag seiner Tochter und die Hochzeit seiner Schwester gefeiert? Oder hat eben dieser Bauarbeiter 1500 Kilometer entfernt bei einem Donauwörther Bauzentrum einen Lastwagen mit aufgebauter Betonpumpe gestohlen? Darüber zu urteilen hat jetzt das Amtsgericht in Augsburg - das den Prozess nach einem Beweisantrag der Verteidigung für mehrere Wochen aussetzte.

