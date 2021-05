Donauwörth: Ladendiebe erbeuten Kabel und Zahnpasta

In Donauwörth nehmen Ladendiebe massenweise Ladekabel und Zahnpasta mit. Die Polizei ermittelt.

Ein ebenso rätselhafter, wie auch ungewöhnlicher und umfangreicher Ladendiebstahl beschäftigt die Polizei in Donauwörth. In der Edeka-Filiale in der „Donaumeile“ erbeuteten Unbekannte massenweise Elektroladekabel und Zahnpasta.

Die Taten ereigneten sich den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge zwischen Donnerstag, 20. Mai, 15 Uhr, und Dienstag, 25. Mai, 16.25 Uhr. An zwei unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum hatten es die Diebe zunächst auf die Kabel abgesehen. Diese rissen sie aus den Verpackungen und packten sie in Rucksäcke und Taschen, die in dem Supermarkt ebenfalls zum Verkauf standen. Die gestohlenen Kabel haben einen Wert von etwa 600 Euro.

Weit über 100 Tuben Zahnpasta aus der Verpackung geholt

Bei der Zahnpasta gingen die Täter ähnlich vor. Sie nahmen wohl weit über 100 Tuben aus den Verpackungen und schmuggelten sie in einer faltbaren, schwarzen Rollentasche („Inspirion HEX“) und in einem blau-grauen Rucksack der Marke „Spear by Puma“ durch den Kassenbereich.

Die Polizei wertet derzeit die Videoaufzeichnungen aus und untersucht mögliche Spuren auf den Verpackungsmaterialien, welche die Diebe zurückließen.

Zudem bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

