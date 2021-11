Donauwörth: Notaufnahme im Krankenhaus geschlossen

Die Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth ist geschlossen worden. Das teilt das Krankenhaus aktuell mit.

Diese Nachricht kommt am Samstag zur Unzeit - in der kalten Jahreszeit, in einer Erkältungswelle, in einer Pandemie. Die Notaufnahme der Donauwörther Klinik ist vorübergehend geschlossen worden. In der Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik Donauwörth ist es laut Angaben des Krankenhauses am Freitag zu einem "massiven Wasserschaden" gekommen. Daher müsse die Notaufnahme "bis auf weiteres für Patienten geschlossen werden".

Die Donau-Ries Kliniken bitten alle Patienten, sich im Notfall in die umliegenden Kliniken in der Region zu begeben. Das Stiftungskrankenhaus Nördlingen sei "auf zusätzlichen Bedarf vorbereitet". Die Klinik teilt weiterhin mit: "Das Krankenhaus in Donauwörth hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Wasserschaden rasch zu beheben."

Ferner gibt es in den Donau-Ries Kliniken Donauwörth, im Stiftungskrankenhaus Nördlingen sowie im Krankenhaus in Oettingen bereits seit Freitag, 12. November, ein Besuchsverbot. Hintergrund sei, wie das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) mitteilt, die stark gestiegene Anzahl der Covid-19-Erkrankungen im Landkreis Donau-Ries und die damit verbundenen zuletzt merklich gestiegenen Patientenzahlen in den hiesigen Kliniken. Aufgrund "der zunehmenden Belegung mit Covid-Infizierten auf unseren Normal- und Intensivstationen müssen wir reagieren, um die stationäre Versorgung der Bevölkerung im Landkreis aufrecht erhalten zu können", so das gKU - "der Schutz aller Patienten und Mitarbeiter steht im Vordergrund". Ausnahmeregelungen gibt es laut Klinik für die Begleitung Sterbender und bei Geburten.

