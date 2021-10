Donauwörth

vor 59 Min.

Donauwörth: Tempo 30 in der Reichsstraße kommt

Die obersten Geschosse des Tanzhauses bieten eine Menge Platz – doch was genau dort eingerichtet werden soll, ist noch umstritten. Die Neubaubefürworter hatten wiederholt angemahnt, dass dieser Raum eigentlich gar nicht benötigt würde.

Plus Autofahrer werden sich auf langsameres Tempo in der Donauwörther Reichsstraße einstellen müssen. Es soll der Beginn eines einen Neuanfangs für die Innenstadt in Donauwörth sein.

Von Thomas Hilgendorf

Bald herrscht Tempo 30 in der Reichsstraße. Diesen Beschluss fasste der Bauausschuss am Montagabend im Donauwörther Rathaus. Für die Ratsleute und Oberbürgermeister Jürgen Sorré ist das allerdings nur ein erster Schritt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, wie aus zahlreichen Stellungnahmen zu hören war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen