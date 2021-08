Donauwörth: Trinkwasser eine Woche länger abkochen

Das Trinkwasser in der Versorgungszone Riedlingen muss eine Woche länger abgekocht werden. Das teilt die Stadt Donauwörth auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Die im Anschluss an Keimfunde in Wasserproben angeordnete Sicherheitschlorung war mit Wirkung zum 6.August beendet worden. Seit Freitag, 6. August, musste das Trinkwasser in der Versorgungszone Riedlingen erneut übergangsweise wieder abgekocht werden muss: Denn nun erfolgte, wie die Stadt informierte, zunächst das Ausspülen des Chlors und anschließend die regelmäßige Beprobung in der betroffenen Versorgungszone, um nachzuweisen, dass die getroffenen Maßnahmen mit Erfolg gegriffen haben und andere Eintragsquellen für Keime ausgeschlossen werden können.

Genau hierbei ist nun laut Angaben der Stadt zuletzt eine Beprobung wieder auffällig gewesen – allerdings, so Sprecherin Eva Drechsler, sei nur ein einziger Keim in einer Probe zu Beginn der neuen Beprobungen gefunden worden. Laut Experteneinschätzung wäre dies bei Anfangsbeprobungen nach Spülungen ganz normal. Sämtliche weitere Proben seien jedoch völlig unauffällig gewesen. Dennoch ordnete das Gesundheitsamt Donau-Ries zur Sicherheit für die kommende Woche (bis 27. August) das erneute Abkochen des Trinkwassers für die Versorgungszone Riedlingen an.

Betroffen sind folgende Haushalte:

Stadtteil Riedlingen : gesamt

gesamt Stadtteil Auchsesheim: gesamt

gesamt Stadtteil Zusum: gesamt

gesamt Im Stadtteil Nordheim die folgenden Straßen:

- Pestalozzistraße

- Im Wiesengrund

- Krautgartenweg

- Lerchenweg

- Liebigstraße

- Raiffeisenstraße

- Bäumenheimer Str. 12 - 28

- Bäumenheimer Str. 17-39

- Bäumenheimer Str. 51

- Brunnenstraße 2

Im Stadtgebiet Donauwörth die folgenden Straßen:

- Bratschstraße

- Josef-Hermann-Straße

- Nordstraße

- Südstraße

- Glücksstraße

- Ringingerstraße

- Friedensstraße

- Sandacker

- Görzstraße

- Neudegger Allee

- Lorenz-Hübner-Straße

- An der Westspange 1