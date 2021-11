Donauwörth: Vorsicht bei Veranstaltungen ist angesagt

Plus Die Stadt Donauwörth trifft Vorkehrungen angesichts der aktuellen Corona-Lage. Weihnachtsmarkt steht zur Debatte. Erste Absagen von Veranstaltungen.

Die sich dramatisch entwickelnde Corona-Lage hat Auswirkungen auf anstehende Veranstaltungen der Stadt Donauwörth. Zwar sind noch nicht zu allen öffentlichen Zusammenkünften Entscheidungen gefallen – doch die Stadt lässt erkennen, dass Vorsicht angesagt ist angesichts der pandemischen Situation.