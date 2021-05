Donauwörth

Donauwörth: Wann kommen weitere Fahrrad-Schutzstreifen?

In der Nürnberger Straße in Donauwörth befinden sich auf beiden Seiten der Fahrbahn nun Sicherheitsstreifen für Radfahrer.

Plus Die Markierungen für die Radfahrer auf den Donauwörther Hauptstraßen sollten eigentlich rasch kommen. Doch die Umsetzung dauert an. Warum ist das so?

Von Thomas Hilgendorf

Wer von Harburg oder Nördlingen kommend mit dem Auto in Donauwörths Innenstadt fahren möchte, der muss nun etwas stärker aufpassen. Auf Höhe des Gymnasiums in Richtung Ampelkreuzung sind an den Fahrbandrändern seit einiger Zeit schmale, gestrichelte Streifen aufgetragen: Schutzstreifen. Sie sollen das Fahrradfahren auf der Hauptstraße sicherer gestalten. Es könnte sie mittlerweile auch an weiteren Stellen in Donauwörth geben – doch das Projekt ist zuletzt etwas ins Stocken geraten.

