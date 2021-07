Donauwörther Bürgerspital: Neuer Standort steht fest

Plus Das traditionsreiche Seniorenheim bleibt nun doch nicht in Donauwörths Innenstadt. Die Gründe sind vielfältig. Verwirrung um weiteren Alternativ-Standort.

Letzten Endes waren es die Kosten – aber nicht ausschließlich. Nach über 600 Jahren in Rathausnähe wird das Bürgerspital nicht nur das altehrwürdige Gemäuer verlassen, sondern auch die Innenstadt. Diese Kehrtwende ist umso überraschender, da zunächst ein Grundstück der katholischen Kirche am alten Pfarrheim unweit des Münsters als gesetzt galt.