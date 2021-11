Donauwörther Grüne fordern Klima-Manifest

Die Donauwörther Grünen benennt Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, damit Donauwörth als Vorbild vorangehen kann.

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Donauwörther Stadtrat fordert ein radikales Umdenken in Sachen Klimaschutz. Zum Weltklimagipfel in Glasgow hat sie grundsätzliche Strukturveränderungen, die Erarbeitung von Aktionsplänen und konkrete Maßnahmen für die sofortige Umsetzung gefordert. Dabei sind einige Maßnahmen auch ohne großen finanziellen Aufwand umsetzbar.

Umweltbürgermeister Albert Riedelsheimer fordert laut einer Pressemitteilung, dass bei allen Beschlüssen der Stadt vor ihrer Verabschiedung Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Auswirkungen auf das Klima geprüft werden. „Unsere Partnergemeinde Perchtoldsdorf praktiziert dies bereits seit zwei Jahren mit guten Erfolgen. Wir sollten auch Klimapartner sein.“ Daneben möchte er von der Verwaltung einen Aktionsplan zu einer CO2-neutralen Verwaltung. Riedelsheimer: „Wir müssen jetzt konkret handeln, weiteres Hinausschieben verursacht mehr Schäden und kostet im Endeffekt mehr Geld. Wir müssen aus den immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels lernen.“ Städte und Gemeinden erfüllten eine Vorbildfunktion, wenn sie den Energieverbrauch öffentlicher Gebäude reduzieren, die Beschäftigten zu klimafreundlichem Verhalten motivieren, selbst Ökostrom ernten oder kommunale Wälder nachhaltig bewirtschaften. Die Einflussmöglichkeiten seien auf dieser Ebene am größten, weil das eigene Handeln im Mittelpunkt stehe. Deshalb formulierte die Fraktion weitere 16 konkrete Sofortmaßnahmen, die den Klimaschutz in Donauwörth voranbringen könnten.

Baugebiete in Donauwörth sollen nach Klimaneutralität abgeklopft werden

Stadträtin Katja Heinrich möchte das Ziel der Klimaneutralität unter anderem bei der Gestaltung von zukünftigen Baugebieten und bei Bauprojekten umsetzen. „Hier müssen eine klimaneutrale Energieversorgung, nachhaltige Bauweise, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr und die Verhinderung von unnötiger Bodenversiegelung Berücksichtigung finden. Bei der Vergabe von Baugrundstücken sollten diejenigen bevorzugt werden, die ökologisch bauen.“ Fraktionsvorsitzende Bärbel Stahl drängt darauf, endlich mehr Fahrradabstellplätze an zentralen Stellen der Innenstadt zu installieren. „Donauwörth liegt an mehreren überregionalen Radwegen und wird immer häufiger von Reisenden mit dem Rad oder Elektro-Rädern angefahren, deshalb müssen bei allen Radabstellanlagen Ladestationen angebracht werden. Wir brauchen aber auch Fahrrad-Abstellboxen für teure Räder und vor allem viel mehr Entschlossenheit beim Radverkehr.“

Katrin Gleißner sieht erhebliches Potenzial im Bereich der Mülltrennung: „Dieses Thema spielt beim Klimaschutz eine nicht unerhebliche Rolle. Die Menschheit verbraucht jährlich 60 Prozent mehr natürliche Rohstoffe, als die Erde produziert. Durch Recycling werden 3,1 Millionen Tonnen klimaschädlicher Gase wie CO2 eingespart – damit ist Recycling auch Klimaschutz und sollte in jeder Schule und jedem Verwaltungsgebäude unserer Stadt zur Pflicht werden", fordert Gleißner.

