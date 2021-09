Donauwörther Grüne wollen künftig mehr Menschen ansprechen

Der Grünen-Ortsverband Donauwörth will Mitglieder dazugewinnen. Außerdem gibt es neue Gesichter im Vorstand.

Die Mitglieder des Ortsverbands Donauwörth von Bündnis 90/Die Grünen haben turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Bärbel Stahl wurde dabei in ihrem Amt als Sprecherin für weitere zwei Jahre bestätigt.

Nach über zehn Jahren als Sprecher trat Thomas Krepkowski aus privaten Gründen nicht mehr an. An seiner Stelle wurde nun Albert Riedelsheimer als Sprecher gewählt. Auch die Stelle des Schriftführers wurde mit Rainer Stahl neu besetzt. Das Amt der Beisitzerin übernimmt von nun an Jule Eibl, die als junges Mitglied laut Partei die Präsenz der örtlichen Grünen in den sozialen Medien verstärken soll.

Für seine zehnjährige Tätigkeit als Sprecher wurde Thomas Krepkowski von den Mitgliedern mit einem kleinen Präsentkorb bedacht. In seiner Amtszeit ist die Mitgliederzahl stetig gestiegen. Zuletzt konnten pandemiebedingt jedoch einige Aktivitäten wie zum Beispiel der jährliche Fahrradbasar nicht stattfinden. Der neue Vorstand wolle „künftig auf eine noch intensivere Mitgliederkommunikation und Außendarstellung setzen“, wie es in einer Mitteilung der Donauwörther Grünen heißt.

Innenstadtentwicklung und attraktive Reichsstraße

Bärbel Stahl freue sich indes auf eine weitere Amtszeit als Sprecherin des hiesigen Ortsverbands. Auch ihr Ziel ist es, den Grünen-Ortsverband stärker zu etablieren und neue Mitglieder zu gewinnen, „um so eine soziale und klimafreundliche Stadtentwicklung in Donauwörth konsequent voranzu- bringen“.

Sprecher Albert Riedelsheimer setzt derweil auf eine engere Verzahnung mit dem Kreisverband und kündigt gemeinsame Aktionen mit anderen Ortsverbänden an.

Ein besonderes Anliegen ist ihm, die Innenstadtentwicklung mit einer attraktiven Reichsstraße schnell anzugehen. Hier gebe es für Riedelsheimer keine Alternative zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität durch weniger Autoverkehr und mehr Platz für Menschen zu Fuß und mit dem Fahrrad. Als eine der vergleichbaren Städte, die diesen Weg erfolgreich gegangen sind, nennt er Günzburg. Schriftführer Rainer Stahl plant, einen Jahreszirkel aufzustellen, in dem nicht allein die regelmäßigen Termine und Aktionen aufgeführt sind. Zusätzlich sollen vor allem Infoveranstaltungen mit aufgenommen werden, „sodass sich jede und jeder thematisch und politisch zu Hause fühlt“.