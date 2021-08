Donauwörther Kulturtage: Der Oktober steckt voller Events

Jetzt stehen die Termine der 48. Donauwörther Kulturtage fest. Eine Mischung aus Klassik, Geschichte, Unterhaltung, Volksmusik und bildender Kunst. Promis wie lokale Künstler sind mit dabei

Soeben ist das Programm zu den 48. Donauwörther Kulturtagen druckfrisch erschienen und beinhaltet stattliche 22 Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Sparten. Sie wollen die Große Kreisstadt im Oktober kulturell bereichern. Oberbürgermeister Jürgen Sorré ist voller Zuversicht, dass die geplanten Termine stattfinden können: „Die Erfahrungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig Kulturangebote als Teil des sozialen Zusammenlebens sind. Ich bin dankbar, dass wir trotz der aktuellen Gegebenheiten ein umfangreiches, vielfältiges und attraktives Programm zusammenstellen konnten“.

Die Besucher erwarten zahlreiche Höhepunkte und Begegnungen mit namhaften Interpreten, Ensembles, Künstlern und Referenten. Man darf sich auf exquisite Kammermusikabende unter anderem mit Manuel Kundinger, Bernd Jung und Feodora Johanna Mandel freuen. Das festliche Eröffnungskonzert mit dem Novo-Quartet steht unter dem Motto „Mozart Journey“. Dank dem Kabarettisten Stephan Bauer, der mit seinem Programm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ aufwartet, kommt auch der Humor nicht zu kurz. Der beliebte Radiomoderator Fritz Egner erzählt aus seinen interessanten Begegnungen mit den Show-Größen der Musikgeschichte, und Jesper Munk und Kristof Hahn spielen Songs von David Bowie und lesen aus seiner Biografie.

Die Musical-Company Kaisheim geht mit dem Publikum auf einer Reise durch die Facetten der Liebe

Einen fachkundigen, gesellschaftsrelevanten Vortrag hält Jörg Fischer, in dem er Bilanz zieht über den Arabischen Frühling: „Arabellion – 10 Jahre danach“. Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer widmet sich eingehend und versiert dem Thema „Bayern und Tirol – Die Franzosenzeit und Nordschwaben 1796-1814“. Die Musical Company Kaisheim nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Facetten der Liebe. Die Jubiläumsausstellung „35+1 Jahr Kunstfreunde Donauwörth“ ist genauso mit von der Partie, wie der Museumssonntag, der beliebte Volksmusikabend oder das Jubiläumskonzert zu 125 Jahren DAV (Deutscher Alpenverein)-Sektion Donauwörth.

Heidi und Wolfgang Gabler leiten die Musical-Company Kaisheim, die heuer bei den Kulturtagen auftritt. Foto: Barbar a Würmseher

Die beiden Klassiker, die nicht fehlen dürfen bei den Kulturtagen, sind das Konzert der Stadtkapelle Donauwörth unter der Leitung von Stadtkapellmeister Josef Basting und der Festgottesdienst unter der Leitung von Dekanatskantorin Maria Steffek, diesmal unter dem Motto „Orgel plus“.

Seit einigen Jahre werden mit der Reihe „Kinder & Klassik“ auch die Jüngsten für die Klassik begeistert. Beim Märchenkonzert „Hänsel und Gretel“ mit dem Maruti-Quintett und Jonathan Danigel und bei der „Zauberflöte im Taschenformat“ mit dem Duo Sternschnuppe ist lustige Kinder-Unterhaltung vorprogrammiert.

Karten gibt es heuer nur telefonisch oder online

Kartenreservierungen können ab sofort beim Städtischen Kulturbüro schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder direkt über die Homepage vorgenommen werden. Ein persönlicher Kartenkauf im Kulturbüro ist vorab heuer nicht möglich. Die reservierten Karten werden dann für jede Veranstaltung separat am Veranstaltungstag an der Abendkasse abgeholt und bezahlt.

Bereits im Vorfeld weist Organisatorin Iris Scheibel, Leiterin des Städtischen Kulturbüros, darauf hin, dass alle Veranstaltungen unter den jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Auflagen und Hygieneschutzmaßnahmen stattfinden und diese auch Voraussetzung für die Durchführung sind.

Das Programm liegt ab sofort im Donauwörther Rathaus, in der Stadtbibliothek, der Tourist-Information und bei den heimischen Raiffeisen-Volksbanken und Sparkassen zur kostenfreien Mitnahme auf. Zudem ist es online auf der Homepage der Stadt Donauwörth https://www.donauwoerth.de/kultur/kulturelle-veranstaltungen/donauwoerther-kulturtage/ abrufbar.

Kartenreservierungen beim Kulturbüro der Stadt Donauwörth, Telefon 0906/789160 oder 789161, kultur@donauwoerth.de, www.donauwoerth.de