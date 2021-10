Donauwörther Kulturtage starten mit vier jungen Talenten

Plus Die 48. Donauwörther Kulturtage beginnen mit einem begeisternd aufspielenden Novo Quartet. Es ist eine Art Neustart nach der Corona-Pandemie.

Ein kurzweiliger, bezaubernder Konzertabend im Zeughaus steht am Anfang der diesjährigen, 48. Donauwörther Kulturtage. Musik der Wiener Klassik wurde von dem jungen, begeisternd aufspielenden Novo Quartet zunächst solistisch, dann gemeinsam mit dem hochkarätigen jungen Hornisten Felix Klieser aufgeführt.