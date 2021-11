Donauwörther Tanzhaus-Saal bald im Dachgeschoss?

Plus Der Workshop der Donauwörther Ratsleute liefert neue Ideen. Es gibt dabei neben Einigkeit auch durchaus kontroverse Themen.

Es war ein anstrengendes Arbeitswochenende für die Donauwörther Stadträtinnen und -Räte. Nicht alle Tage kommt es vor, dass auch an den eigentlich freien Wochenenden diskutiert werden muss – doch die Zukunft des Tanzhauses, um die es ja zuletzt auch im Bürgerentscheid ging, machte die zweitägige Klausur im Parkhotel erforderlich. Nicht zuletzt deshalb, weil die Vorstellungen der Sanierungs- und der Abrissbefürworter weit auseinander lagen, galt es nun, einen Konsens zu finden. Doch jetzt ploppt eine weitere wichtige Planungsfrage auf: Wohin mit dem Stadtsaal? Hierbei herrschte noch keine vollkommene Einträchtigkeit.