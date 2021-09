Donauwörther Testzentrum hat jetzt länger geöffnet

Das Testzentrum am Schwabenhallen-Parkplatz in Donauwörth hat ab sofort länger geöffnet.

Aufgrund der verstärkten Nachfrage erweitert das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Nordschwaben seine Testkapazitäten in der städtischen Bürger-Teststation, die seit April in den Räumen der ehemaligen Neuapostolischen Kirche in der Gartenstraße in Donauwörth betrieben wird.

So besteht sonntags nun auch zwischen 16 und 19 Uhr die Möglichkeit, einen Schnelltest durchführen zu lassen. Auch zu den übrigen Betriebszeiten wird laut Mitteilung der Stadt versucht, möglichst viele Tests anzubieten, damit der Bedarf vor Ort bestmöglich gedeckt werden kann.

Die Anmeldung zu den Tests soll auch weiterhin bevorzugt online erfolgen. Die Buchung kann über die städtische Interneiseite unter www.donauwoerth.de erfolgen. Auf der Startseite ist oben rechts der Button „Teststation“ zu finden. Überdies steht während der Öffnungszeiten die Telefonhotline unter der Rufnummer 0906/789-500 zur Verfügung. Bei der Bürger-Teststation handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Donauwörth, der Center-Apotheke Donauwörth, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Johanniter, welches in den Abendstunden sowie an den Wochenenden durch rein ehrenamtliches Personal betrieben wird. (dz)

Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: Montag bis Freitag von 8.45 bis 12.15 und 13.45 bis 20 Uhr; Samstag von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr; Sonntag von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

