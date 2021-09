Donauwörth

vor 11 Min.

Donauwörther begeht eine Straftat nach der anderen

Plus Ein 29-Jähriger aus Donauwörth legt sich immer wieder mit der Polizei an und begeht reihenweise Straftaten. Jetzt soll er ins Gefängnis.

Von Barbara Würmseher

Einen derartigen „Kunden“ hat Vorsitzender Gerhard Schamann in 30 Jahren am Amtsgericht Nördlingen noch nicht erlebt: Der 29-jährige Angeklagte hatte bis zu seinem jetzigen Prozesstag so viel auf dem Kerbholz, dass sich umfangreiche acht Anklagepunkte summiert hatten. Dabei ist ein weiteres Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz noch gar nicht berücksichtigt. Schon jetzt also steht eine weitere Begegnung mit der Justiz fest.

