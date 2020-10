vor 30 Min.

Donauwörth: Doubles-Starclub startet mit neuem Konzept

„Wir leben noch“ – Unter diesem Motto startet der Donauwörther Doubles Starclub in die neue Saison. Wer den Auftakt macht und wie viele Gäste kommen dürfen.

„Wir leben noch“ – Unter diesem Motto startet der Donauwörther Doubles Starclub nach der Corona-Zwangspause in die neue Saison. Zwar mit „angezogener Handbremse“, da es noch immer strenge Auflagen gibt, aber immerhin dürfen 50 Zuhörer pro Konzert ins Doubles.

Die Auftaktkonzerte am kommenden Wochenende sind bereits ausverkauft. Weiter geht es dann mit Chris Laut & Keule (von „Ohrenfeindt“) am 23. und 24. Oktober (Einlass 20 U hr, Beginn 21 Uhr), die als Unplugged-Gitarren-Sturmtief aus dem Norden gelten. Aus Schweden kommt die Gruppe „Thundermother“, die am 29., 30. und 31. Oktober in Donauwörth gastiert. Frontfrau Guernica Mancini prägt den Sound mit ihrer bluesgetränkten Stimme.

Mehr zum Programm hier. Kartenbestellungen per Mail unter:www.doublesweb.de/eintrittskarten.

