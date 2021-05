Donauwörth: Drei Autos stoßen auf der Südspange zusammen

Am Freitag sind drei Autos auf der Südspange zusammengestoßen. Ein missglücktes Wendemanöver im anschließenden Rückstau verursacht einen weiteren Unfall.

Am Freitagnachmittag sind gegen 13.50 Uhr bei der Auffahrt beim Kesseldamm zur Bundesstraße 16 drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro. Laut Polizei bog ein 29-Jähriger mit seinem Fahrzeug unter Missachtung der Vorfahrt rechts ab. Ein vorfahrtsberechtigter 44-jähriger Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Rain fuhr, konnte einen Zusammenstoß dadurch nicht mehr verhindern. Da er aber noch versuchte auszuweichen, stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 50-Jährigen zusammen. Alle drei Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

41-Jähriger will nicht warten: Missglücktes Wendemanöver verursacht weiteren Unfall

Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Verkehrsregelung war die Feuerwehr Donauwörth mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. In Folge dieses Unfalls kam es auf der B16 in beiden Fahrtrichtungen zu Beeinträchtigungen, es bildeten sich kurzzeitig längere Rückstaus. Gegen 14.10 Uhr musste daher ein 41-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt der B16 in Fahrtrichtung Rain anhalten. Da er nicht warten wollte, wendete er und übersah dabei das Auto eines 45-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er diesem in die rechte Fahrzeugseite. Der 45-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Auch diese beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (dz)

