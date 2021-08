Drei Wochen kein Vodafone-Empfang in Donauwörth

Plus Kunden des Mobilfunkbetreibers Donauwörth sind verärgert. Drei Wochen lang hatten sie im Stadtzentrum von Donauwörth kein Netz. Was der Grund dafür war.

Seit 15. Juli hatten Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone in Donauwörth massive Probleme mit ihrem Netz. Zwischen Reichsstraße, Ried und rund um den Bahnhof bis zum Gelände der Firma Airbus Helicopters gab es weder Handy-Empfang noch mobiles Internet. Das Problem traf neben Privatkunden vor allem auch Mitarbeiter der Bahn, die mit ihren Geschäftshandys und -tablets im Vodafone-Netz ihre Daten übertragen müssen.