Dreiste Masche mit falschem iPhone in Donauwörth

Ein Mann aus Donauwörth meinte ein tolles Schnäppchen zu ergattert. Doch es entpuppte sich als gefälschte Ware. Die Masche kommt häufiger vor.

Ein 51-jähriger Mann ist am Samstagabend um 20 Uhr in einer Spielhalle in der Alten Augsburger Straße in Donauwörth zu Gast gewesen. Dort wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihm schilderte, dass er sein ganzes Geld verspielt hätte und nun ein augenscheinlich neues iPhone, das einen Neupreis von 1250 Euro hat, für lediglich 500 Euro abgeben würde.

Das vermeintliche Schnäppchen entpuppt sich als gefälschtes iPhone

„Zufälligerweise“, so heißt es von der Polizei, hatte der Unbekannte auch die Originalverpackung des Gerätes samt Zubehör und angeblicher Rechnung mit in der Lokalität. Der 51-Jährige ließ sich auf das vermeintliche Schnäppchen ein und übergab dem Fremden 500 Euro in bar. Zuhause erkannte dann ein Familienmitglied des Geschädigten sofort, dass es sich bei dem Gerät um ein Billigprodukt aus Fernost handelt, auf dem zwar eine Apple-Benutzeroberfläche aufgespielt wurde, jedoch weder die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, noch sich Anwendungen installieren lassen.

Die Gesetzeshüter stellten das gefälschte Mobiltelefon wegen Verstoßes gegen das Markengesetz sicher und erstatteten eine Anzeige gegen unbekannt wegen dieses Delikts und zusätzlichem Verdachts des Betruges. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent. Bayernweit sind mehrere Vorgänge mit dieser Masche aktenkundig. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

