Donauwörth

vor 31 Min.

E-Roller ohne Versicherung führt zu Strafanzeige

Der Fahrer eines E-Rollers hat sich in Donauwörth eine Anzeige eingehandelt. Was laut Polizei an dem Zweirad im Argen lag.

Die Polizei hat in Donauwörth schon wieder einen Elektroroller-Fahrer erwischt, der nicht die nötige Zulassung für sein Zweirad hatte. Eine Streifenbesatzung hielt am Donnerstag um 17.30 Uhr einen 39-Jähriger in der Industriestraße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter aus Bulgarien stammte. Der Roller hatte keinerlei vorgeschriebene Elektrokleinstfahrzeug-Kennzeichnung. Darüber hinaus hatte der 39-Jährige keine Versicherung für das Gefährt abgeschlossen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Der Fahrer bekommt eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

