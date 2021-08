E-Scooter-Fahrer mit 2,3 Promille als Geisterfahrer auf der B2 unterwegs

Am Samstagmorgen erreichten die Polizei mehrere Anrufe wegen eines betrunkenen Mannes, der mit seinem E-Scooter auf der B2 unterwegs war.

Ein 42-Jähriger Mann war am Samstag in den frühen Morgenstunden mit seinem E-Scooter betrunken auf der B2 unterwegs und hat so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, fuhr er auf der zweispurigen B2 zudem in die falsche Fahrtrichtung.

Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein

Gegen 5 Uhr morgens erreichten die Polizei etliche Notrufe, dass auf den Richtungsfahrspuren der Bundesstraße in Richtung Norden im Bereich Nordheim ein Mann mit seinem E-Scooter in Richtung Augsburg unterwegs sei. Mehrere Streifen der Polizei machten sich umgehend auf den Weg und konnten einige Minuten nach der Alarmierung den Mann am Mittelstreifen stehend auf Höhe der Parkstadt antreffen.

Polizei: Mann war mit 2,3 Promille unterwegs

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 42-Jährigen laut den Beamten 2,3 Promille. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeiinspektion Donauwörth gebracht, sein E-Scooter sichergestellt.

