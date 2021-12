EC-Karte gestohlen und hohen Betrag abgehoben

Einer Frau wurde während eines Krankenhausaufenthaltes aus ihrer Wohnung die EC-Karte gestohlen. Der Schaden ist hoch.

Während eines Krankenhausaufenthaltes einer 53-jährigen Frau gelange eine bislang unbekannte Person in deren Wohnung an die EC-Karte samt PIN. Mit der geklauten Girocard wurden in mehreren Abhebungen im Landkreis insgesamt 4000 Euro vom Konto der Frau abgehoben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln sowie Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten läuft aktuell bei der Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ)

