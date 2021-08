Donauwörth/Ehekirchen/Berlin

vor 42 Min.

„Ehrenmord“: Das ist über den Donauwörther Verdächtigen bekannt

In diesem Haus in Donauwörth wohnte der 25-jährige tatverdächtige Afghane, der zusammen mit seinem Bruder (22) die 34 Jahre alte Schwester ermordet haben soll.

Plus Zwei afghanische Brüder sollen ihre Schwester in Berlin getötet und die Leiche über Donauwörth nach Ehekirchen gebracht haben. Dort wurde sie in einem Wald gefunden.

Von Barbara Würmseher

Wer ist der 25-jährige Afghane mit Wohnort Donauwörth, der zusammen mit seinem Bruder (22) die gemeinsame Schwester (34) in Berlin getötet und nach Bayern gebracht haben soll? Wie mehrfach berichtet, legt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den beiden Männern einen sogenannten Ehrenmord zur Last: Da ihnen der Lebenswandel ihrer Schwester zu freizügig erschien, sollen sie das Leben der zweifachen Mutter ausgelöscht und die Leiche in einem Koffer nach Donauwörth gebracht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Von dort aus sollen sie diese per Auto nach Ehekirchen in den Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen transportiert und dort vergraben haben.

