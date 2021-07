Donauwörth

16:55 Uhr

Ein Fehlalarm nach dem anderen bei Heilig Kreuz in Donauwörth

Plus Die Feuerwehr eilt erneut zum Heilig-Kreuz-Komplex in Donauwörth. Zu einem Einsatz kommt es wieder nicht. Was dieses Mal den Alarm ausgelöst hat.

Und wieder ist die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth mit mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Innenstadt zum ehemaligen Kloster Heilig Kreuz geeilt. Dort sprang am frühen Montagnachmittag die Brandmeldeanlage an. Dies war erst die Woche zuvor (am Mittwoch) passiert – und schätzungsweise rund ein halbes Dutzend weitere Male in den vergangenen Wochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen