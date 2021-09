Ein Fußballtrikot zum Abschied: Dekan Johannes Heidecker verlässt Donauwörth

Plus Jetzt hieß es Abschied nehmen nach 13 Jahren: Der Donauwörther Dekan Johannes Heidecker samt Familie wird nochmal gefeiert. Was für ihn nun kommt.

Die Heideckers gehen – und mit ihnen verliert Donauwörth eine lebenslustige Familie. Die Heideckers, das sind der evangelische Seelsorger Johannes, seine Frau Manuela und eine Schar von Kindern mit Partnern. In diesen Tagen wird der Umzugs-Lkw beladen und es heißt Abschied zu nehmen. Dass dies nach mehr als 13 Jahren des Wirkens von Johannes Heidecker nicht ohne Wehmut geschieht, hat eine Feier am Samstagnachmittag bewiesen, bei der Dankbarkeit eine wichtige Rolle spielte.