Ein Oberliezheimer Schüler hat jetzt einen Termin bei Markus Söder

59 Absolventinnen und Absolventen der FOS/BOS in Donauwörth haben einen Einserschnitt, viermal gibt es die Bestnote 1,0. Und es gibt zwei ganz besondere Preise.

Erneut liegt ein Jahr mit vielen Herausforderungen hinter der Schulfamilie der Hans-Leipelt-Schule. Umso größer war der Stolz, mit dem die FOS/BOS Donauwörth nun ihre 335 Absolventinnen und Absolventen verabschiedete.

„Die Schüler haben sich für ihre großartige Leistung eine würdige Abschlussfeier verdient“, erklärte Verbindungslehrer Vian Liu, der auf Wunsch der Schüler die Schülermitverwaltung bei der Organisation einer Feier mit Hygienekonzept, festen Sitzplätzen und Abstandsregeln im Stauferpark-Stadion unterstützte. „Die Schüler haben sich mit Beharrlichkeit und Fleiß durch die schwierige Zeit der Pandemie gekämpft und erhalten daher verdientermaßen ihr Fachabitur- beziehungsweise Abiturzeugnis. Sie haben die völlig neuen Herausforderungen großartig gemeistert“, beglückwünschte Schulleiterin Doris Barth-Rieder ihre Schüler.

FOS/BOS: Gratulationen auch von den Ehrengästen

Auch Landrat Stefan Rößle, Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Elternbeiratsvorsitzender Josef Stempfle gratulierten den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem herausragenden Erfolg trotz der schwierigen Bedingungen während der Pandemie und wünschten ihnen nur das Allerbeste für ihre weitere Zukunft.

Stempfle hatte sogar die Ehre, im Namen der Landeselternvereinigung zwei Preise für das bayernweit beste Abitur sowie das beste Fachabitur an einer Berufsoberschule zu verleihen. Max Mayershofer aus der BOS 13 Technik und Martina Launer aus der BOS 12 Wirtschaft durften sich über perfekte Ergebnisse von 1,0 freuen. Zusätzlich feierte die Hans-Leipelt-Schule zwei weitere fast perfekte Ergebnisse mit 1,08 von Michael Behringer aus der BOS 12 Technik und Florian Schneller aus der BOS 12 Wirtschaft – aufgrund seines zusätzlichen sozialen Engagements als Zweiter Kommandant der Feuerwehr in seinem Heimatort Bissingen-Oberliezheim und Mitglied des Dorfvereins darf sich Schneller außerdem über eine Einladung des Ministerpräsidenten freuen, der am 28. Juli die besten Absolventinnen und Absolventen Bayerns ehren wird.

„Ein bisschen Ehrgeiz gehört schon dazu“

Nach einem Tipp für die nachfolgenden Schülergenerationen gefragt, erklärte Florian Schneller: „Ein bisschen Ehrgeiz gehört schon dazu. Nur vor den Prüfungen zu lernen, reicht nicht aus. Man muss dranbleiben.“ Auch die schwierigen Bedingungen des Onlineunterrichts wurden von den Schülern nicht generell als Nachteil empfunden.

Michael Behringer sah besonders die Einrichtung der Kommunikationsplattform MS Teams als großen Gewinn in der Vorbereitung: „Man konnte sich in Kleingruppen treffen und Fragen klären. Auch die Lehrkräfte konnte man über Teams immer schnell erreichen. Das hat neue Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen.“ Martina Launer hat vor, in Augsburg Mechatronik zu studieren, und beschreibt ihr Erfolgsrezept folgendermaßen: „Ein Ziel vor Augen ist immer hilfreich. Die meisten BOS-Schüler geben ihren Beruf auf, um sich noch einmal weiterzuentwickeln; da ist es sinnvoll, genau zu wissen, was man erreichen möchte.“

„Internationale Wirtschaft“ als relativ neuer Zweig

Auch drei Schülerinnen aus der Fachoberschule konnten sich aufgrund ihrer herausragenden Gesamtergebnisse über eine Ehrung des Elternbeirats freuen: Franziska Marb aus der FOS 12 Wirtschaft und Verwaltung sowie Lisa Edel aus der FOS 13 Internationale Wirtschaft. Mit ihrer großartigen Leistung bestätigt Lisa Edel außerdem den Erfolg des noch relativ neuen Zweigs „Internationale Wirtschaft“ an der Hans-Leipelt-Schule. In diesem Jahr konnte erstmals an 17 Schüler dieser Ausbildungsrichtung das Allgemeine Abitur nach der 13. Klasse verliehen werden.

Im Namen der SMV beglückwünschten Schülersprecher Uli Spitzenpfeil und Felix Ihmsen ihre Mitabsolventen: „Unsere Schulfamilie hat in diesem Jahr Erstaunliches geleistet. Lehrkräfte mussten Unterricht für das Homeschooling völlig neu vorbereiten und neue Konzepte erarbeiten; Schülerinnen und Schüler mussten sich den dargebotenen Stoff um einiges selbstständiger als sonst erarbeiten. Unsere Schule hat dennoch all die Schwierigkeiten gut gemeistert, um uns die bestmögliche Vorbereitung zu bieten.“