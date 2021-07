Donauwörth

17:40 Uhr

Ein besonders starker Jahrgang am Gymnasium Donauwörth

Plus Die Abiturienten des Jahrgangs 2021 haben mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,06 ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Fünf Schüler bekommen bei der Abiturientenverabschiedung sogar die Bestnote von 1,0 ausgehändigt.

Von Fabian Kapfer

Es war in vielerlei Hinsicht eine besondere Abiturfeier am Gymnasium Donauwörth. Während frühere Verabschiedungen in der großen Aula der Schule stattfanden, wurde nun der große Pausenhof der Schule bestuhlt. Auch eine kleine Bühne mit Rednerpult wurde mittig aufgebaut. Dazu zeigte sich während der ganzen Veranstaltung die Sonne. Der Abiturjahrgang 2021, der mit dem Gesamtschnitt von 2,06 laut Schulleiter Karl Auinger vom Ergebnis der beste am Gymnasium war, den er in seiner über 30-jährigen Dienstzeit an der Schule in Donauwörth kenne, konnte somit in einem schön geschaffenen Ambiente die Abiturzeugnisse entgegennehmen.

