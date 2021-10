Einbrecher in mehreren Golfclub-Gebäuden in Gut Lederstatt

Unbekannte haben auf dem Gelände des Golfclubs bei Donauwörth einigen Schaden angerichtet. Vorsitzender ist verärgert und Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind auf dem Gelände des Golfplatzes in Gut Lederstatt bei Donauwörth in mehrere Gebäude eingebrochen und haben beträchtlichen Schaden angerichtet.

Den Tatzeitraum kann die Polizei zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, eingrenzen. Der größte Schaden entstand an einer Hütte, die als Büro genutzt wird. An dieser öffneten die Täter die Eingangstür mittels massiver Gewalt und stahlen mehrere Golfschläger sowie Computer- und Videosystemzubehör. Die Beute hat nach ersten Erkenntnissen einen Wert von etwa 6000 Eur. In einem Geräteschuppen brachen die Unbekannten einen Automaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld mit. Hier ist die Schadens- sowie Diebstahlssumme noch nicht geklärt.

Täter brechen auch in Starterhäuschen und in Gaststätte ein

Am sogenannten Starterhäuschen brachen die Täter ebenfalls die Eingangstür auf. Des Weiteren hebelten die Gesuchten ein Fenster der angrenzenden Gaststätte auf. Ob sie dort Beute machten, ist aktuell ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Für den Golfclub seien die Vorkommnisse in dieser Form bislang einmalig und durchaus ärgerlich, erklärt Vorsitzender Siegfried Schadl auf Anfrage unserer Zeitung.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (wwi/dz)

Lesen Sie dazu auch