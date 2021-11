Donauwörth

vor 36 Min.

Eine Zeitreise ins Donauwörth vor rund 150 Jahren

Das heutige Fachärztezentrum Maximilium war im 19. Jahrhundert zu Zeiten des Physikatarztes Thomas Lauber noch als Gasthaus „Zum Krebs“ bekannt. Durch seine Lage am alten Donauhafen war es vor allem für Reisende attraktiv.

Plus Physikatberichte geben genaue Einblicke in das Leben der Menschen, die vor rund 150 Jahren in Donauwörth lebten. Eine Zeit, die uns heute fremd vorkommt.

Von Ilona Schmid

Gespannte Stille herrscht im Vorlesungssaal der Volkshochschule Donauwörth, rund 30 Zuhörer und Zuhörerinnen warten auf den Beginn einer Reise in das Alltagsleben in und um Donauwörth vor 150 Jahren. Die Vorstellung des Buches „Volks- und landeskundliche Beschreibungen aus dem Landkreis Donau-Ries“ von Felix Guffler soll dies möglich machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen